أخبار مصر

الرى تتوقع عدم سقوط أمطار حتى يوم الجمعة

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القاهرة - سامية سيد - تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، وخرائط الأمطار على مصر من اليوم حتى الجمعة إلى أنه من المتوقع عدم سقوط أمطار خلال فترة التنبؤ.

 

ويستخدم مركز التنبؤ بالفيضان تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجى الطبيعى للنهر و التنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول فى مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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