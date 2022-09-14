شكرا لقرائتكم خبر عن لو انت من محدودى أو متوسطى الدخل.. كيف تحجز وحدة سكنية بـ25 محافظة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 لقرائه طرق وخطوات التقدم والحصول على وحدة سكنية فى المرحلة الثالثة لمشروع سكن لكل المصريين، لمحدودى ومتوسطى الدخل، وذلك من خلال النقاط التالية..

1- توجه لأقرب مكتب بريد يوم 25 سبتمبر الجارى لشراء كراسة الشروط.2- ادخل على الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعى لتسجيل بيانات على الموقع وإنشاء حساب باسمك.3- استكمل الأوراق المطلوب والتي تنص عليها كراسة الشروط وتتمثلأ‌- صورة البطاقة للزوج والزوجة فى حال المتقدم أسرةب‌- إيصال نورت‌- شهادة دخل للزوج والزوجة في حال المتقدم أسرةث‌- برنت تأمينات إن وجدج‌- قسيمة زواج مميكنةح‌- صور شهادات ميلاد الأبناء4- قم بالدخول إلى موقع الصندوق فى الموعد المحدد لرفع الأوراق المطلوبة5- قم بسداد مبلغ جدية الحجز في أقرب مكتب بريد إليك.6- بالنسبة للمحافظات التي تشمل وحدات جاهزة للتسليم الفوري هي- الأقصر- القليوبية- برج العرب الجديدة- الفيوم- الفيوم الجديدة- البحيرة- كفر الشيخ- مرسى مطروح- أسيوط- المنوفية- الإسماعيلية- سوهاج- أخميم الجديدة- الشرقية- السويس- بني سويف- الغربية- دمياط- أسوان- الدقهلية- شمال سيناء- قنا- المنيا- المنيا الجديدة7- الطرح يشمل وحدات سكنية تسلم خلال 18 شهراً بمدن- أكتوبر الجديدة "غرب المطار"- جرزا القطوري- العياط"، دمنهور".

8- الطرح يأتي ضمن المرحلة الثالثة لمشروع سكن لكل المصريين.

9- سيتم طرح الوحدات بنظام مبادرة التمويل العقارى ذات العائد الـ3%.

10- صندوق الإسكان الاجتماعى حدد يوم الأحد 25 سبتمبر 2022، وحتى السبت 1 أكتوبر 2022 للمواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة فقط لشراء كراسة الشروط وتقديم الأوراق وسداد مقدم الحجز.

11- اعتبارا من الأحد 2 أكتوبر 2022، وحتى الخميس 27 أكتوبر 2022، لجميع المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة.

12- يتم دفع مقدم يبدأ من 10 % لوحدات محدودي الدخل.

13- يتم سداد 15 % مقدم لوحدات متوسطي الدخل.

14- أسعار بيع الوحدات المطروحة ضمن الإعلان الجديد تتراوح ما بين 194 و310 آلاف جنيه.

15- تتراوح قيمة مقدم جدية الحجز ما بين 15 و22 ألف جنيه.

16- بالنسبة لمحدودى الدخل، الحد الأقصى للدخل الشهرى للأعزب 6 آلاف جنيه. وللمتزوج 8 آلاف جنيه.

16- بالنسبة لمتوسطى الدخل ، الحد الأقصى للدخل الشهرى للأعزب 13000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و18000 جنيه شهرياً للأسرة.

17- تم رفع سعر بيع الوحدة إلى 1.7 مليون جنيه بدلاً من 1.4 مليون جنيه للوحدات كاملة التشطيب بمساحة تصل إلى 150 م2، وذلك لفئة متوسطى الدخل.

18- تم زيادة الحد الأقصى للفئة المستحقة للدعم النقدى من منخفضى الدخل، بحيث يتراوح من 5000 جنيه بحد أدنى، وحتى 4500 جنيه صافى شهريا، وتصل إلى 60000 جنيه لفئات الدخل الأدنى من 3000 جنيه صافى شهرياً، على أن يكتفى بتقديم دعم سعر العائد والدعم غير المباشر لذوى الدخل الشهرى أعلى من 4500 جنيه شهرياً.