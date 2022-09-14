شكرا لقرائتكم خبر عن اشتراكات مترو الأنفاق لطلاب المدارس والجامعات بـ33 جنيها بتخفيض 98% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة السبت القادم فى استقبال طلبات طلاب المدارس والجامعات للحصول على الاشتراكات المخفضة، وذلك ضمن استعدادات استقبال العام الدراسى الجديد.

ويعرض الخليج 365 فى النقاط التالية قيمة التخفيضات التى يحصل عليها الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة وطرق استخراجها.

اشتراكات مترو الأنفاق للطلاب: