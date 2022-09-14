شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الرايات الصفراء على جميع شواطئ الإسكندرية بسبب ارتفاع الأمواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية اليوم، رفع الراية الصفراء على جميع شواطئ القطاع الشرقي والغربى، وذلك بسبب ارتفاع الأمواج، وأكدت "المركزية للسياحة والمصايف" على أنه يسمح بالنزول للبحر، مع الأخذ في الاعتبار عدم التوغل فى المياه والالتزام بالسباحة فى المساحات الآمنة المحددة من قبل رجال الإنقاذ والانتباه للأطفال.

فيما أكد اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، على زيادة عدد الغطاسين والمنقذين فضلاً عن الانتشار الكامل لفرق الإنقاذ والغطاسين وتكثيف تواجد عمال أبراج المراقبة بجميع شواطئ الإسكندرية، مشيراً إلى التنسيق الكامل مع مستأجري الشواطىء لإتخاذ كافة سبل الحماية والأمان للرواد والمصطافين وخاصة مستأجري شواطئ العجمي كونها من الشواطئ المفتوحة ذات المواجهات الواسعة والتي تشكل خطورة علي حياة المواطنين في حال إرتفاع الأمواج.

وأضاف أنه تم توجيه مراقبي الشواطىء باستمرار إذاعة التحذيرات عبر الإذاعات الداخلية للشواطئ طوال اليوم مع استمرار المرور على الرواد وتوعيتهم بخطورة النزول في غير الأماكن المحددة للسباحة، والتأكيد على منع نزول البدالات نظرا لارتفاع الأمواج لما تشكله من خطورة على أرواح رواد الشواطيء.

من جهة أخرى، أكد اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه استمرار حملات الرقابة ورصد مخالفات مستأجري الشواطئ وعمالهم تتم على مدار اليوم.

وتتمتع شواطئ الإسكندرية منذ حلول شهر سبتمبر، بانخفاض الإقبال نسبيا مقارنة بالزحام الذي شهدتها الإسكندرية فى شهر أغسطس الماضى، والذى يعد ذروة موسم الصيف، وبدأت الشواطئ تشهد انخفاض فى نسبة الإشغالات، حيث بلغت نسبة الإشغال فى الشواطئ الشرقية نحو 80%، خاصة فى أيام الإجازات الإسبوعية ،فيما بلغت نسبة الإشغالات فى الشواطئ الغربية نحو 70% وسط تحذيرات بالأمواج المرتفعة بشواطئ العجمي .