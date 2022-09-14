شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: إطلاق مبادرة المناخ مسئوليتى فى محافظة بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة القوى العاملة مبادرة جديدة فى مجال السلامة والصحة المهنية تحت عنوان " المناخ مسئوليتى" ،وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لنشر الوعى البيئى والمناخى على كافة الأصعدة، بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP 27 والذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ .

وجاء فى بيان صحفى اليوم الأربعاء أنه تم إطلاق "المبادرة " فى محافظة بورسعيد بتوجيهات من وزير القوى العاملة حسن شحاتة، للتعريف بالتغير المناخي وتأثيره الضار على المجتمع وبرامج التعامل مع تغير المناخ، فضلا عن دور قطاع السلامة والصحة المهنية فى الحد من التأثيرات الضارة للتغيرات المناخية.

وأشار مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد عبد الونيس عبد الله، أن إطلاق المبادرة له تأثير إيجابي على تغيير الوعي البيئي لدى العمال في المصانع والشركات المختلفة ، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ المبادرة في الهيئة العامة للإستثمار، بمشاركة 17 شركة فى قطاع الملابس الجاهزة، وحضور عدد 45 من العمال ومسؤولى الموارد البشرية ومسؤولى السلامة بالشركات .

وأكد في كلمته أن المناخ مسئولية كل فرد فى المجتمع ، موضحا بعض السلوكيات التى قد تؤثر بالسلب على المناخ ، ودور العمال فى نشر فكرة الحفاظ على البيئة والمناخ ، وناقش سبل الحد من آثار تغيرات المناخ وتقليل معدلات التلوث البيئي.

وقال أنه تم عرض تطبيقات وقصص نجاح من بعض الشركات المشاركة في المبادرة وما قامت به من اجل بيئة عمل آمنة ومناخ صحي مثل شركة اللوتس لصناعة الملابس الجاهزة وشركة جي ان تي وشركة سمارت وشركة بلازا للملابس الجاهزة.

وحضر فعاليات المبادرة خالد دياب رئيس مجلس إدارة الهيئة ، وألقى المحاضرات من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية المهندس طارق السيد مصطفي ، والمهندس إسلام حمدي



كلمات الحضور



المشاركون فى المبادرة