"عبير" تطلب خلع زوجها: "كسر طاجن البامية على دماغي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "عبير. م" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب خلع زوجها، مبررة طلبها "جوزي كسر طاجن البامية على دماغي".

تروي الزوجة الثلاثينية: تزوجت منذ عامين من صاحب محلات عطارة، زواجًا تقليديًا عن طريق أحد الجيران، وبعد التعرف عليه وافقت على الخطبة التي لم تتجاوز شهرين، وانتقلنا بعدها إلى عش الزوجية في زواج استمر 8 أشهر فقط.

تكمل "عبير": علمت بعد فترة من الزواج أنه يعشق الأكل المنزلي، وحاولت التأقلم مع الأمر، لكن زوجي كان دائم التعدي علي بالضرب والإهانة لأبسط الأسباب.

تشكو الزوجة: "زوجي تعدى علي كثيراً ولم اعترض على ذلك، حتى وصل الأمر إلى قيامة بكسر طاجن "البامية" على رأسي بداعي أنها ليست ذات رائحة جيدة، ما تسبب في دخول إلى المستشفى وخضوعي إلى عملية جراحية "اتخيط 56 غرزة"، ومن حينها وأنا أشعر باستحالة المعيشة معه خوفاً على حياتي".

أشارت الزوجة: "زوجي كان مصمم على زيارتي بمنزل أهلي لكني رفضت وطالبته بالطلاق، وعندما رفض الطلاق لم يكن أمامي إلا استشارة بعض المحامين لإتمام إجراءات الطلاق بشكل صحيح".

تختتم الزوجة: لجأت إلى محكمة الأسرة للتخلص من زوجي، وأقمت دعوى خلع ضده حملت رقم 236 لسنة 2021، ولا تزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.