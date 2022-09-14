شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس اليوم حار رطب نهارًا معتدل ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة .
كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية الغربية.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 32 درجة والمحسوسة 34 والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 26 درجة.