شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: تراجع واردات السيارات بـ732 مليون دولار خلال 6 أشهر عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الواردات المصرية من السيارات وفرا كبيرا في النصف الأول من العام الجاري 2022، حيث كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع واردات مصر من سيارات الركوب في الفترة من "يناير- يونيو" 2022، بقيمة تجاوزت نحو 700 مليون دولار.

ورصدت بيانات جهاز الإحصاء، تراجعت واردات مصر من سيارات الركوب لمستوى مليار و172 مليون دولار خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، بينما كانت نحو مليار و904 مليون دولار في الفترة المناظرة لها عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 732 مليون و510 ألف دولار.

وبالنظر إلى تطور واردات السيارات فقد شهدت تقلبات كبيرة، حيث سجلت الواردات في يونيو الماضي نحو 75 مليون و238 ألف دولار، متراجعة من 316 مليون و575 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 241 مليون و337 ألف دولار.

وفى مايو سجلت الواردات نحو 85 مليون دولار، بينما كانت 303.9 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 218 مليون دولار وبنسبة تراجع بلغت 72%.

وفى فبراير الماضي بلغت القيمة الإجمالية لواردات مصر من سيارات الركوب نحو 210 ملايين و991 ألف دولار، مقابل 345 مليونا و141 ألف دولار في شهر فبراير عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 134 مليونا و150 ألف دولار، بينما سجلت الواردات المصرية في شهر مارس الماضي السيارات والجرارات والدراجات وأجزاؤها نحو 26 مليون و50 ألف دولار في شهر مارس الماضي، مقابل 46 مليون و378 ألف دولار في شهر مارس عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 20 مليون و328 ألف دولار.