"منظرهم يشيب".. مصرع شاب وإصابة اثنين في حادث تصادم أعلى كوبري المطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شاب مصرعه ويصارع اثنان الموت على أثر حادث تصادم أعلى كوبري المطار، الأربعاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا أعلى الكوبري المشار إليه.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ بقيادة مأمور قسم المنيرة الغربية، وتبين اصطدام سيارة أجرة بدراجتين ناريتين.

أسفر الحادث عن مصرع شاب يدعى "م.ش." مقيم منطقة البراجيل، وأصيب اثنان آخران حالتهما حرجة لتصف شاهدة عيان الحادث "منظرهم يشيب".

جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ويعمل رجال المرور على رفع حطام الحادث وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.