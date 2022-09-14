شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تستقبل الأرز الشعير من المزارعين فى 150 نقطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستلم وزارة التموين والتجارة الداخلية الأرز الشعير من المزارعين من خلال أكثر من 150 نقطة في محافظات "كفر الشيخ والشرقية والدقهلية والغربية ودمياط والبحيرة" ، مع إلزام كل مزارع يمتلك مساحات أراضي منزرعة أرز أن يقوم بتوريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع بما يعادل 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة، وتستهدف وزارة التموين استلام 1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد الحالي فى إطار حرص الوزارة على تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه بصرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة بحد أقصى من الاستلام، وأنه في حالة الامتناع عن التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي، إضافة إلى عدم صرف الاسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات ، كما يعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ 10 الآف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.