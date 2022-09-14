شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوصى بدعم وزارة التعليم بـ49 مليون جنيه لإنشاء 10 مدارس تطبيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم، حزمة من التوصيات في قطاع التعليم قبل الجامعي وفي مقدمتها دعم ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمبلغ (49) مليون جنيه لإنشاء (10) مدراس فنية تطبيقية جديدة.

جاء ذلك في التقرير البرلماني للجنة التعليم والبحث العلمي في ضوء دراستها لمخصصات وخطة تنمية قطاع التعلمي والبحث العلمي، للسنه المالية الجديدة 2022/2023.

يُشار إلي أن قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب حددت اختصاصات لجنة التعليم والبحث العلمي تفصيلا وتشمل التعليم بجميع أنواعه ومراحله، شئون البحث العلمى، وتطوير التعليم الجامعى.

يأتي ذلك فضلا عن تشجيع التعليم الفنى والتقنى وتطويره، وكذا الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمى، والمجامع العلمية واللُّغوية، والسياسة التعليمية وجودة التعليم، وشئون رعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية.

كما تختص اللجنة لالجوانب المتعلقة بالبحث العلمى فى الملكية الفكرية، ومحو الأمية وتعليم الكبار، التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمى، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون التعليم والجامعات والبحث العلمى.