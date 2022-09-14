بالصور.. تكريم فتحي سرور بمناسبة يوم القانون العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشر عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، صورًا لتكريم الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، بمناسبة الاحتفال بيوم القانون العالمي.

حضر التكريم العديد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب، على رأسهم رجل الأعمال محمد أبو العينين وكيل البرلمان، ومحمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، واللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية الأسبق.

ويحتفل العالم يوم 13 من سبتمبر من كل عام بـ"اليوم العالمي للقانون"؛ للتعريف بمدي أهميته والتذكير به واعترافا بالمجهودات التي يبذلها القانونيون، ويعد القانون غاية كل أفراد المجتمع في الحماية به وحفظا لحريات والحقوق.