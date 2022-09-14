أشاد بكفاءة العاملين.. جولة لرئيس"مصر العليا للكهرباء" لقطاع توزيع قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

تفقد المهندس أحمد صدقي عبدالله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء قطاع توزيع الكهرباء بمحافظة قنا، تم خلالها زيارة هندسة قنا شرق وتفقد مشروع تطوير الهندسة وكذا خدمة العملاء، وتم المرور على العاملين بالهندسة والاستماع إليهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد.

وقالت الشركة فى بيان لها، أنه تم المرور على لوحة توزيع سيدي عبدالرحيم وتفقد أعمال التطوير، كما تم المرور على شبكة أعطال قنا شرق والتأكد من سير العمل ومدى الاستجابة للأعطال والدفع بتحسين نسب الفقد وتحصيل الإصدار ومتأخراته.

وقام كذلك رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا، بالمرور على مخازن قطاع توزيع كهرباء قنا وورشة تصنيع الأعمدة بقطاع توزيع كهرباء قنا.

وتفقد رئيس الشركة، سير العمل مشيدًا بكفاءة العاملين والجهد المبذول منهم في تأهيل المهمات للاستفادة منها، حيث قرر الموافقة على صرف حافز تقديري للعاملين بالورشة.

وخلال جولته، قام بالمرور على المخازن الرئيسية الجديدة للشركة بمحافظة قنا والجاري استكمال الأعمال المدنية بها وتفقد بعض العنابر وأبدى بعض الملاحظات لتلافيها أثناء العمل.