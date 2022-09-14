الصحة: إلزام الأطباء بذكر أسباب اللجوء للولادة القيصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة بصدد اتخاذ بعض الإجراءات لتقليل الاعتماد على الولادة القيصرية التي ارتفعت نسبة اللجوء إليها مؤخرا بحسب تعبيره.

وأضاف عبدالغفار، خلال تصريحات له مع برنامج "كلمة أخيرة" التي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه لوحظ مؤخرا زيادة كبيرة في أعداد العمليات القيصرية مشيرا إلى أن الحالة الطبيعية لعمليات الولادة هي الولادة دون تدخل جراحي "طبيعية" وليست قيصرية.

وأضاف أنه من ضمن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة هو إلزام الطبيب بتقديم دوافع طبية جعلته يلجأ للعمليات القيصرية، مشيرا إلى أنه سيتم متابعة سجلات المستشفيات أول بأول للوقوف على حجم هذه العمليات.

وأشار إلى أن هناك تفاوتا في أسعار الولادة الطبيعية والقيصرية حوالي مرة ونصف فارق للأخيرة وهو ما يجعل بعض الأطباء يلجأون لها، مؤكدا أن أسعار الولادة الطبيعية قد تتحرك لتساوي القيصرية.

وأوضح أن الولادة القيصرية قد تصيب الأم بالنزيف والطفل بالتوحد.