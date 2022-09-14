شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 14/9/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:10 ص
موعد صلاة الظهر 11:51 ص
موعد صلاة العصر 21: 3
موعد صلاة المغرب 6:04 م
موعد صلاة العشاء 7:21
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:13 ص
موعد صلاة الظهر 11:56
موعد صلاة العصر 3:27
موعد صلاة المغرب 6:09 م
موعد صلاة العشاء 7:28 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:06
موعد صلاة الظهر 11:47 م
موعد صلاة العصر 3:18 م
موعد صلاة المغرب 6:00 م
موعد صلاة العشاء 7:18 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:01
وقت صلاة الظهر 11:39
موعد صلاة العصر 3:08 م
وقت صلاة المغرب 5:51 م
وقت صلاة العشاء 7:07 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:10 ص
موعد صلاة الظهر 11:45 ص
موعد صلاة العصر 13: 3
موعد صلاة المغرب 5:57 م
موعد صلاة العشاء 7:10