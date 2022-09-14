شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا باخوم يترأس احتفال تخرج دفعة جديدة وتأسيس مركز لخدمة السودانيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية، احتفال تخرج دفعة جديدة من السودانيات، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بعين شمس.

وترأس نيافته أيضًا حفل تأسيس مركز جديد، لخدمة الأخوات السودانيات، والذي سيساعدهن على إيجاد فرص عمل مناسبة. شارك في الاحتفال الأب كيرلس نظيم، راعى الكنيسة، ومسؤول مكتب دياكونيا للتنمية.

وبدأت الأمسية بعرض فيلم تسجيلي حول الدورات التدريبية، التي قدمها مكتب دياكونيا للتنمية لأبناء الجالية السودانية. تضمن الاحتفال أيضًا الكلمات المختلفة، ومنها كلمة الأنبا باخوم، حيث أكد للحاضرين أن الكنيسة الكاثوليكية بمصر، ستظل دائمًا تمد يد العون لجميع الأشقاء السودانيين، متذكرًا خدمته الرسائلية في دولة السودان الشقيق، والتي استمرت لمدة عامين.

وتلا ذلك، عرض بعض الأخوات السودانيات لخبراتهن طوال مدة الدورات التدريبية، حيث عبرن عن سعادتهن بذلك. وانتهى الاحتفال بتوزيع الشهادات التذكارية عليهن.

جدير بالذكر أن مثل هذه المشروعات الخدمية تأتي ضمن سلسلة المشروعات التنموية، التي يقدمها، وينظمها مكتب دياكونيا للتنمية، التابع للإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك.



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الأب كيرلس نظيم مسئول مكتب دياكونيا والأنبا باخوم