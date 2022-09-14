شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا توما يفتتح مؤتمر اللجنة الأسقفية للشباب بالكنيسة الكاثوليكية فى وادى النطرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت شعار "نسير فنصير"، افتتح اليوم، الأنبا توما حبيب، مسؤول اللجنة الأسقفية للشباب بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، فعاليات المؤتمر الأسقفى السنوى للشباب، وذلك بسوسنة الوادى، بوادى النطرون.

ويأتى ذلك بمشاركة عدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، من مختلف الإيبارشيات الكاثوليكية بمصر، وأعطى الأب المطران الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، حيث وجه رسالة خاصة للشباب للحاضرين قائلًا: أنتم أمل الكنيسة، ومستقبلها، مشيرًا إلى أهمية السير معًا، لنصير واحدًا.

وتلا ذلك، محاضرة تكوينية مع الأخت بسمة الخورى، من الرهبنة الأنطونية، بلبنان، حيث جاءت هذه المحاضرة تحت عنوان "الكنيسة اليوم وتحدياتها".

وشارك أيضًا فى اليوم الافتتاحى من المؤتمر الأسقفي للشباب، المخرج المسرحي، السيد الأستاذ جون ميلاد، وفريقه الخاص به، الذي قام بتقديم عرض مسرحى.

جدير بالذكر أن الفعاليات الخاصة بمؤتمر اللجنة الأسقفية للشباب لهذا العام، تقام في الفترة من الثالث عشر، وحتى السادس عشر من الشهر الجارى.



مؤتمر الشباب



الشباب الأسقفى



مؤتمر الشباب الأسقفى