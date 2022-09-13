شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرياضة: لم نتقدم حتى الآن بطلب رسمى لاستضافة أولمبياد 2036 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أنه لا صحة لما أثير بشأن تقدم مصر بطلب إلى اللجنة الأولمبية الدولية لاستضافة أولمبياد 2036، قائلا: "لم يحدث حتى الآن أن تقدمت مصر بطلب لاستضافة اولمبياد 2036".

وكشف فوزي في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر قناة dmc، أسباب وتفاصيل زيارة الألماني توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، القاهرة خلال شهر سبتمبر الجاري، موضحا: "لا أعتقد أن رئيس الجنة الأولمبية سوف يأتي إلى مصر، ليطلب من القاهرة استضافة دورة أولمبياد 2036، لكن تأتي الزيارة في إطار قوة مصر على الساحة الرياضية العالمية".

وأكد أن وزارة الشباب والرياضة تنظم بشكل كبير مع اللجنة الأولمبية المصرية، بشأن زيارة رئيس اللجان الأولمبية الدولية إلى القاهرة، حيث إن الزيارة سوف تستمر عدة أيام لمناقشة عدة

موضوعات متعلقة بتطوير المنشآت الرياضية التي جرت مؤخرا.

وتابع المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة: "الاهتمام بالرياضة في مصر، تأكيدا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعتبر أن الرياضة أمن قومي، وأحد الدعائم الرئيسية للاقتصاد المصري، وكان للرئيس رؤية واضحة لتطوير كافة المنشآت الرياضية لاستضافة كافة الأحداث الرياضية العالمية على أرضها".