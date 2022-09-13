شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع كهنة بنى مزار والبهنسا يعقدون اجتماعهم الدورى بكنيسة مارمرقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجمع كهنة بنى مزار والبهنسا، اجتماعهم الدورى فى كنيسة القديس مار مرقس ببنى مزار (مقر المطرانية)، بحضور الأنبا أنيانوس أسقف الإيبارشية.

وتضمن اللقاء مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

احتفلت إبراشية بنى مزار والبهنسا بعيد النيروز فى سهرة روحية ممتدة، استمرت لأيام، حيث صلى نيافة الأنبا أنيانوس أسقف الإيبارشية صلاة العشية بكاتدرائية القديس مار مرقس ببني مزار (مقر المطرانية)، وخلالها طيَّب رفات الشهداء.

واختتمت الصلوات بالقداس الإلهى، وشارك نيافته الصلوات مع مجمع كهنة الكنيسة.



جانب من اللقاء للأباء الكهنة