شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: الدولة تضع على رأس أولوياتها دعم القطاع الصحي للنهوض بالسياحة العلاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، لمناقشة أطر التعاون بين مقدمى الرعاية الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص لتعزيز السياحة العلاجية، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة لتصبح مصر وجهة أساسية للسياحة العلاجية وفقًا لرؤية مصر "2030".

وأكد الوزير – فى مستهل الاجتماع- أن الدولة تضع على رأس أولوياتها دعم القطاع الصحي للنهوض بمنظومة السياحة العلاجية في مصر، مشيرًا إلى امتلاك مصر لجميع المقومات والإمكانيات التي تضعها في مصاف الدول الرائدة بمجال السياحة العلاجية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول بحث سبل تعزيز التعاون بين الجهات والمستشفيات التي تقدم الرعاية الصحية سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية، كما تم مناقشة آليات التنسيق المشترك بين الوزارات والجهات المعنية للعمل بشكل مؤسسي وتحت مظلة واحدة.

وأضاف "عبدالغفار"، أنه تم مناقشة المشكلات والتحديات التي قد تعوق العمل، حيث شدد الوزير على أهمية الاستفادة من جميع الخبرات الماضية في منظومة السياحة العلاجية، لتذليل التحديات بأسلوب علمي ومنهجي تتبناه الدولة.

وتابع "عبدالغفار"، أن الوزير ناقش خلال الاجتماع آليات التنفيذ المقترحة، وسياسات وضوابط العمل لمسئولي تقديم الرعاية الصحية للوافدين إلى مصر بغرض السياحة العلاجية، كما تم مناقشة احتياجات القطاع الطبي لتنفيذ الخطط المقترحة.

وحضر الاجتماع، الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة للرقابة والمتابعة ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد الطيب مستشار الوزير للشئون الفنية والحوكمة، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والمهندس أيسم صلاح مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور هاني راشد نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتورة يمنى النجار مساعد وزير السياحة والآثار، والدكتورعلاء عبد المجيد رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، وعدد من الرؤساء التنفيذيين ورؤساء مجالس الإدارة لكبرى مجموعات المستشفيات الخاصة.