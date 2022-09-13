شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم ومحافظ السويس يفتتحان مشروعات تعليمية بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اليوم، عدد من المشروعات التعليمية بالمحافظة.

وزار الوزير، مدرسة محمد حافظ الابتدائية التابعة لإدارة جنوب التعليمية بمحافظة السويس، وذلك بعد أن تم عمل إحلال وتجديد لها لتصبح 56 فصًلا.

وتفقد الدكتور رضا حجازى مدرسة السويس الثانوية العسكرية بنين، ومتابعة أعمال التجهيزات استعدادًا للعام الدراسي الجديد.



جانب من زيارة وزير التعليم