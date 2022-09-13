هروب لم يستمر طويلا.. سقوط المتهم بقتل شخص وإصابة آخر بالخرطوش بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قتل شخص وأصيب آخر بطلق خرطوش على يد شخص بمدينة السادس من أكتوبر.

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث إطلاق نار ووجود متوفى ومصاب بمنطقة مساكن عثمان.

وجه اللواء علاء فتحي نائب مدير مباحث الجيزة، بسرعة التوجه إلى محل الواقعة، وسماع أقوال شهود عيان وتفريغ كاميرات المراقبة فضلا عن سماع أقوال المصاب.

تحريات العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر، بينت أن شخصًا أطلق النار من بندقية خرطوش صوب اثنين بسبب خلافات بينهما، فأدرى أحدهما قتيلا ونقل الثاني إلى المستشفى إثر إصابته برش خرطوش بالجسم.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية بالتنسيق مع الأمن العام وقيادة العقيد أحمد نجم مفتش حدائق أكتوبر، والمقدم محمد داوود رئيس مباحث ثالث أكتوبر، ومعاونه النقيب محمد غراب من ضبط المتهم عقب هروبه إلى الفيوم.

أمام اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أقر المتهم بجريمته وأرشد عن السلاح المستخدم وتم ضبطه وتحريزه، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة بالواقعة.