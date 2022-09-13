قسط دراجة نارية يشعل مشاجرة في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قسط دراجة نارية كان كفيلا بدب خلاف حاد تطور إلى مشاجرة بين طرفين بمركز البدرشين جنوب الجيزة.

تلقى مدير قطاع الجنوب إشارة من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بدائرة القسم.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ بقيادة العقيد محمد علي مفتش مباحث العياط والبدرشين، وتبين نشوب مشادة كلامية بين طرفين بسبب خلاف على سداد قسط دراجة نارية، تطورت إلى مشاجرة تبادل طرفاها الاعتداء على بعضهما البعض.

تمكن الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين، ومعاونه النقيب محمد جمال برغش من ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة.

تبادل الطرفان الاتهامات، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.