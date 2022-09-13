"الأوقاف": توزيع 20 طن لحوم صكوك أضاحي وإطعام الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، أنه اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، وحتى يوم الأربعاء، ستنطلق عملية توزيع 20 طنًّا من اللحوم كدفعة تاسعة من مشروع توزيع لحوم الأضاحي والإطعام على مدار العام.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي والإطعام على مدار العام، وفي إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروعي صكوك الأضاحي والإطعام.

وبحسب بيان للوزارة، سيتم توزيع لحوم الإضاحي والإطعام على المحافظات الآتية: (القاهرة- الفيوم- البحيرة- المنيا- سوهاج- الإسماعيلية- شمال سيناء- الأقصر- أسوان- مرسى مطروح) بواقع (2) طن لكل محافظة، ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه (282) طنًّا من اللحوم حتى الآن، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية.

جدير بالذكر أن صكوك الإطعام مستمرة على مدار العام جمعًا وتوزيعًا على الحسابات والأرقام التالية:

‏البنك المركزي حساب رقم : 2 / 22222 / 450 /9

‏بنك مصر حساب رقم : 1400001009999999

‏البنك الأهلي حساب رقم : 0013070465285400014

‏البنك الزراعي المصري حساب رقم : 919002000155711006

‏البريد المصري حساب رقم : 0163600034039818

‏أو من خلال خدمة فوري دهب كود: 99916

اتصل على الأرقام التالية: (01115001595 - 01552563217 - 01120857330)، أو أرسل رسالة عبر الواتس آب يصلك مندوب الأوقاف حيث كنت.

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