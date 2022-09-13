"الري": إزالة 25 حالة تعد على نهر النيل في أربع محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

نفذت وزارة الموارد المائية والري، حملة لإزالة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف في نطاق محافظات البحيرة، الغربية، دمياط، وسوهاج، اليوم الثلاثاء، التي أسفرت عن إزالة 25 حالة تعد على مجرى النهر، وبذلك يصبح إجمالي التعديات التي تمت إزالتها على نهر النيل منذ بدء الحملة 78682 حالة تعد.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري أنها تواصل العمل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

وشددت وزارة الموارد المائية والري على أنها ماضية في جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى "نيل بدون تعديات"، ونحو تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في "عداد النيل".