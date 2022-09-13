شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمدة الأزوتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمدة الأزوتية، وألا يقل الحد الأدني لسعر البيع عن 4.5 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وتضمن القرار أن يحدد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لصناعة الأسمدة غير الأزوتية بواقع 5.75 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وأن لا يسري هذا القرار على المستهلكين الذين ستتم محاسبتهم وفقا لمعادلات سعرية مدرجة فى عقود توريد الغاز الطبيعى.