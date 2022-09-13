سفير مصر في تشاد يسلم وزير المياه دعوة لحضور أسبوع القاهرة الخامس للمياه

القاهرة - سامية سيد - التقى السفير أسامة الهادي سفير مصر لدى أنجامينا، مع وزير المياه الحضرية والريفية التشادي، عليو عبد الله إبراهيم، حيث سلمه السفير دعوة من نظيره المصري لحضور أسبوع القاهرة الخامس للمياه، والذي سينظم خلال شهر أكتوبر القادم في مصر.

أكدت الصفحة الرسمية للسفارة المصرية لدى تشاد، الثلاثاء، أن اللقاء تطرق إلى مناقشة فرص تنمية التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية.