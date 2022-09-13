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سفير مصر في تشاد يسلم وزير المياه دعوة لحضور أسبوع القاهرة الخامس للمياه

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القاهرة - سامية سيد - التقى السفير أسامة الهادي سفير مصر لدى أنجامينا، مع وزير المياه الحضرية والريفية التشادي، عليو عبد الله إبراهيم، حيث سلمه السفير دعوة من نظيره المصري لحضور أسبوع القاهرة الخامس للمياه، والذي سينظم خلال شهر أكتوبر القادم في مصر.

 

أكدت الصفحة الرسمية للسفارة المصرية لدى تشاد، الثلاثاء، أن اللقاء تطرق إلى مناقشة فرص تنمية التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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