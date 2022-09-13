شكرا لقرائتكم خبر عن معهد قبرص للمياه يشيد بجهود "العربى المياه" فى رسم سياسات الماء للدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى المياه اليوم "الثلاثاء" والدكتور فادى كومير رئيس البرنامج الدولى الهيدروليكى ومدير معهد قبرص للمياه، وذلك على هامش فاعليات مؤتمر البيئة والتنمية 2022 الطريق إلى cop27 شرم الشيخ الذى ينظمة المجلس العربى للمياه تحت رعاية وزارة الخارجية وجامعة الدول العربية.

تناول اللقاء بحث أوجه التعاون فى مجالات بناء القدرات وتنمية المهارات وحُسن ادارة الموارد المائية والرى وتبادل الزيارات بين الجانبين.

ومن جانبه اشاد الدكتور فادى بجهود المجلس العربى للمياه فى رسم السياسات المائية للدول العربية بالتعاون مع الجهات والمنظمات الإقليمية والدولية والحفاظ على الحقوق المائية للدول العربية.