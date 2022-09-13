شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة محمود محيى الدين.. الجامعة البريطانية تفتتح نموذج محاكاة COP 27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، المرحلة الأولى من النموذج الدولي لمحاكاة قمة المناخ COP27 والذي يتم تنظيمه تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي.

وتتمثل المرحلة الأولى من النموذج في البرنامج المكثف لبناء قدرات الشباب المشارك من مصر ومختلف دول العالم، ويأتي النموذج في إطار إيمان الجامعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدورهما في دعم مؤتمر قمة المناخCOP27 من خلال تنمية مهارات ومشاركة الشباب في العمل المناخي وكذلك دعم الجهود الوطنية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين في مصرCOP27.

وفي لقائه مع الطلاب المشاركين، أكد الدكتور محي الدين على سعادته برعايته لهذا النموذج الفريد من نوعه والذي يمثل استمرار لنماذج المحاكاة التي تقدم وسائل مبتكرة لنقل المعرفة ولإتاحة الفرصة للشباب لمناقشة الأفكار وخلق الحلول حول القضايا العامة وعلى رأسها حاليًا القضايا المناخية.

وقال الدكتور "محيى الدين":" أشعر بالسعادة والفخر لكوني معكم اليوم وأتابع عن كثب الطلاب المشاركين من المحافظات المصرية ومن مختلف دول العالم، وأشكر الجامعة البريطانية في مصر على استضافتها لهذا النموذج المميز وأشكر الطلاب المشاركين من كل دول العالم في هذا النموذج الذي -ولا أبالغ – أتوقع أن يكون له تأثير كبير ليس فقط على المشاركين ولكن في صنع التغيير، وسأكون معكم قريباً في القاهرة للمشاركة في اليوم الذي سيشهد نتائج ما قدمتوه من جهد وأفكار في هذا النموذج".

وخلال اللقاء التفاعلي مع الطلاب المشاركين، أكدت الدكتورة أمنية العمراني، مبعوث رئيس قمة المناخ العالمية COP 27 للشباب أهمية دور الشباب في العمل المناخي قائلة: " إن أحد أهم أهداف الرئاسة المصرية في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، هو المشاركة الهادفة للشباب واشراكهم في إتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ وكسر الحاجز بين الشباب وصناع القرار لتبادل الأفكار وتوحيد الجهود ودعم الابتكار، لتمكين الشباب من المشاركة الكاملة في مؤتمر قمة المناخCOP27.

من جانبه، أكد الدكتور جاي دالي، نائب رئيس الجامعة البريطانية للشؤون الأكاديمية، أن تغير المناخ هو التحدي الأكبر في عصرنا، ويشمل جميع الشعوب والبلدان والأديان، ولذلك حان الوقت لأن تنضم الجامعة البريطانية في مصر وشركاؤها من المؤسسات المصرية وكذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في مواجهة هذا التحدي، وهو ما ينعكس في تنظيم هذا نموذج المحاكاة.

وأضاف الدكتور "دالي"، أن نموذج محاكاة قمة COP27 يستهدف دعم قمة المناخ الحقيقية وتقديم الحلول في شرم الشيخ من خلال أصوات الشباب وهو ما يتماشى مع استراتيجية الجامعة البريطانية في مصر وإيمانها بدورها لتحقيق أهداف التنمية

المستدامة في كل محاور عمل الجامعة.

بدورها، قالت الدكتورة عبير شقوير، مساعد الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، "إن نموذج محاكاة قمة المناخ" COP27" يقوم فيه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتقديم دورًا مهمًا في دعم الحكومة المصرية في التحضير لمؤتمر COP27، موضحة أن الشباب هم عوامل التغيير الحاسمة وقادة الغد.

وتابعت "شقوير" أن هذه المحاكاة تزود فرص الشباب في التعلم كونها متعددة التخصصات والثقافات وتمهد الطريق للمناقشة والتوصل إلى أفكار وحلول لمواجهة أحد أكثر التحديات العالمية إلحاحًا، ألا وهو تغير المناخ.

فيما أكدت الدكتورة سارة الخشن، أستاذ الاقتصاد المساعد بالجامعة البريطانية في مصر ورئيس اللجنة المنظمة لنموذج محاكاة قمة المناخ COP27، أن النموذج يأتي في إطار اتفافية التعاون الموقعة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وانطلاقاً من رؤيتنا المشتركة لدورنا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ودعم جهود مصر لاستضافة قمة المناخ، حيث تتعاون الجامعة مع الشركاء من خلال هذا النموذج لتنمية مهارات الطلاب فيما يتعلق بالتوعية بالقضايا المناخية والالتزامات الدولية وكذلك تطوير مهارات التفاوض وصياغة الالتزامات الوطنية، هذا بجانب تنمية المهارات البحثية ومهارات العرض والمناقشة.

وأشارت الدكتورة سارة إلى أن النموذج يشارك فيه 170 طالب من مختلف دول العالم ومن الجامعات المصرية المختلفة، ويتم تدريب الطلاب المشاركين بواسطة نخبة من الخبراء وممثلي الهيئات الدولية المختلفة وكذلك الأكاديميين المتخصصين من مصر وبعض الجامعات البريطانية، ومن المقرر استضافة كافة الطلاب المشاركين من مصر ومختلف دول العالم للمشاركة في فعاليات نموذج المؤتمر خلال الفترة 18-20 أكتوبر القادم، بعد إنهاء المرحلة الأولي من فعاليات النموذج وهو البرنامج التدريبي المكثف الجاري عقده حاليًا.

جدير بالذكر، انه تم افتتاح البرنامج التدريبي للنموذج بمشاركة الأستاذ الدكتور يحيى بهي الدين، نائب رئيس الجامعة البريطانية للبحوث والمشروعات، والأستاذ الدكتور جاي دالي نائب رئيس الجامعة البريطانية للشؤون الأكاديمية، والدكتورة عبير شقوير مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتورة سارة الخشن، أستاذ الاقتصاد المساعد بالجامعة البريطانية في مصر ورئيس اللجنة المنظمة لنموذج محاكاة قمة المناخ COP27، وعقب الافتتاح بدأ الطلاب المشاركون مباشرة في تلقي المحاضرات واللقاءات والمشاركة التفاعلية مع المدربين والخبراء المصريين والدوليين.