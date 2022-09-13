شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: إطلاق تطبيق للمصريين بالخارج يحوى محفزات ومشروعات قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وخلال الاجتماع، أكدت الوزيرة على التواصل المستدام المستمر مع الجاليات المصرية بالخارج، ودعوة العقول المصرية والخبرات للمشاركة فى تنمية وطنهم، وذلك للاستفادة بهم فى مختلف المجالات، وتابعت وزيرة الهجرة أنها ستعمل على تنفيذ استراتيجية اتصال مستدام مع المصريين بالخارج عبر إطلاق حلقة نقاشية تحت شعار "ساعة مع الوزيرة" بشكل دورى تلتقى فيه بدون وسيط مع الجاليات المصرية فى مختلف الدول لمعرفة احتياجاتهم واقتراحاتهم ومطالبهم.

ونٌوهت إلى أنها عقدت لقاءً افتراضيًا عبر تطبيق زووم، مع 35 مصريًا من رموز الجالية المصرية بكندا؛ لمناقشة أوضاع الجالية والاستماع إلى أفكارهم وأطروحاتهم الخاصة؛ بهدف زيادة آليات الربط بين أعضاء الجالية ووطنهم مصر خلال الفترة المقبلة.

وقالت الوزيرة: بناءً على التواصل المستمر مع الجاليات المصرية بالخارج، وجدت الوزارة أن المصريين بالخارج لديهم الرغبة فى تأسيس شركة مساهمة فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وبالتالى بدأت الوزارة خطوات العمل على تأسيس هذه الشركة بالفعل؛ لحصر التيسيرات القابلة للتطبيق مع وضع محفزات عدة، وامتيازات متنوعة للمواطنين بالخارج، تربطهم بالوطن وتشجعهم على الاستثمار فى مصر.

وأكدت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، أن الوزارة تعمل على ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وهناك مقترحات لتقديم مجموعة من الحوافز لهم، وإتاحة مختلف الفرص الاستثمارية الآمنة، موضحة أن هناك تعاونًا مع وزارة الاتصالات؛ بهدف إطلاق تطبيق إلكترونى موجه للمصريين فى الخارج، وسيتيح هذا البرنامج للمصريين فى الخارج الاطلاع على الفرص الاستثمارية المختلفة التى توفرها مختلف جهات الدولة المصرية، وفى مقدمتها وزارة الإسكان، وتم الاتفاق مع وزير الاتصالات على إطلاق هذا التطبيق، وسيتم توقيع بروتوكول تعاون بهذا الشأن قريبًا.

كما تطرقت الوزيرة خلال حديثها، إلى الاجتماع الذى تم عقده مع وزير الإسكان، والذى كان من أهم نتائجه الاتفاق على عرض مشروعات وزارة الاسكان على التطبيق، سواء فى العاصمة الإدارية الجديدة، أو مدينة العلمين، أو العين السخنة، أو غيرها من المدن، كما تم الاتفاق على أن يتم عرض مشروعات "بيت الوطن" للمصريين بالخارج من خلال التطبيق.

كما استعرضت السفيرة سها جندى، نتائج الاجتماع مع وزير الطيران، والذى تناول مناقشة عدد من الموضوعات التى تهم المصريين بالخارج وفى مقدمتها دراسة تقديم حوافز وأسعار تشجيعية للمصريين فى الخارج للسفر على الشركة الوطنية مصر للطيران ومن بينهم الطلبة المصريون الذين يدرسون فى الخارج.

وفى إطار تكليفات القيادة السياسية بتلبية احتياجات المواطنين المصريين بالخارج، اجتمع السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى المصرى، والسفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ لبحث تعزيز التعاون لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية الادخارية وطرح المحفزات التى تحقق زيادة مشاركتهم فى المشروعات القومية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويسهم فى زيادة مساهمة المغتربين فى الاقتصاد القومي.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى الاجتماعات المستمرة مع وزارتى المالية والتجارة والصناعة، وذلك فى إطار حرص الحكومة على تحفيز المصريين العاملين بالخارج على الاستثمار فى مصر، ونقل مطالبهم، موضحة أن وزارة الهجرة بصدد إعداد تطبيق إلكترونى بالهواتف الذكية لتيسير تقديم الخدمات للمصريين بالخارج وعرض كل ما يخصهم به.

وأكدت خلال اجتماعها مع وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليًا تشكيل مجموعة عمل تضم كافة الوزارات والجهات المعنية لبدء اتخاذ الخطوات التنفيذية لمشروع شركة المصريين بالخارج، وكذا تحديد الأنشطة المستهدفة فى القطاعات الاستثمارية المختلفة والمشروعات القومية الكبرى، مشيرة إلى أن السوق المصرية تمتلك فرصًا استثمارية متميزة تلبى التوجهات الاستثمارية للجاليات المصرية بالخارج.

وأضافت الوزيرة أنه بناءً على التوصيات التى خرجت من النسخة الثالثة لمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج والذى استضافته العاصمة الإدارية أغسطس الماضى، فقد تم عقد لقاء مع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لبحث آليات إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج فى مختلف الأنشطة الاقتصادية.