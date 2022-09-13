شكرا لقرائتكم خبر عن جنح الدقى تقضى بحبس طليق منة عرفة سنة لاتهامه بسب وقذف أشرف زكى وروجينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار سليم سليم وسكرتارية ضياء ضبحى، بحبس طليق منه عرفة سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه وكفالة 5 آلاف جنيه وتعويض مدنى مؤقت وأتعاب المحاماة والمصاريف، لقيامه بسب وقذف أشرف زكى وزوجته الفنانة روجينا في إحدى الصحف.

قال شعبان سعيد المحامي بالنقض محامى أشرف زكى وزوجته الفنانة روجينا فى مرافعته أمام محكمة الدقى أن محمود حسن على مهدي سب وقذف الدكتور أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا عبر إحدى الصحف وذلك فى الجنحة رقم 10091 لسنة 2022م جنح الدقي.

وتابع وقائع السب والقذف في وسائل الإعلام المختلفة للمتهم ضد أشرف زكي وزوجته وعدد من الفنانين جعلت أشرف زكي يقاضيه لإساءته له ولأسرته ولعدد من الفنانين.

وحضر شعبان سعيد المحامي بالنقض وقدم (3) حوافظ مستندات طويت علي الصحيفة المنشور بها عبارات السب والقذف وكذا ما يفيد اعتياد مهدى الإساءة وترافع في الموضوع، وقرر أن الواقعة ثابتة وصمم علي طلباته الوارده بتوقيع أقصي عقوبة في مواد الاتهام، وفي نهاية الجلسة أصدرت المحكمة الحكم المتقدم.