شكرا لقرائتكم خبر عن "الرأى" الكويتية: زيارة الرئيس السيسى لقطر مرحلة جديدة بمسار العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصفت صحيفة "الرأى" الكويتية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدولة قطر بأنها "تؤسس لمرحلة جديدة ومحطّة مهمة فى مسار العلاقات الثنائية"، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة المثمرة.

وقالت الصحيفة، اليوم الثلاثاء، "إن العلاقات القطرية المصرية تشهد حركة اتصالات وزيارات نشطة في إطار توثيقها لما فيه مصلحة البلدين"، مؤكدة أن زيارة الرئيس السيسي تكتسب أهمية خاصة من حيث توقيتها الذي يأتي قبل انطلاق أعمال القمة العربية في الجزائر نوفمبر القادم.