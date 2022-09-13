شكرا لقرائتكم خبر عن حملات أوروبية لإقناع المواطنين بتقليل وقت الاستحمام.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للمساعدة فى الحفاظ على احتياطيات الطاقة فى هولندا بعد قطع روسيا إمدادات الغاز عنها، تحاول الحكومة الهولندية إقناع مواطنيها بتوفير الماء الساخن فى الاستحمام.

منظمة Milieu Centraal البحثية الحكومية أكدت أن متوسط الاستحمام في هولندا 9 دقائق ووفقًا للحكومة فإن خفض وقت الاستحمام إلى 5 دقائق يوفر 60 مترًا مكعبًا فى السنة من الغاز وقالت الحكومة إن الاستحمام السريع يوفر على كل أسرة 130 يورو فى السنة.

وخلال الفترة الماضية قامت السلطات المحلية فى المقاطعات الشمالية الشرقية بتوزيع أجهزة ضبط الوقت لحث الناس على الاستحمام السريع وتشجع الحكومة الناس على إجراءات ترشيد الطاقة مثل تعليق ملابسهم حتى تجف بدلاً من استخدام المجفف وأيضًا استخدام مروحة بدلاً من مكيف الهواء وإبقاء الستائر مغلقة فى اليوم الحار.

أيضًا أطلقت الحكومة الدنماركية حملة "دُش قصير" مماثلة لهولندا وحث بعض المسئولين الألمان السكان على تقصير أو تقليل مرات الاستحمام، كما أن العديد من الدول الأوروبية بدأت فى فرض قيود لتقليل استخدام الطاقة مثل حدود درجة الحرارة فى المبانى العامة بإسبانيا.