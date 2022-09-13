شكرا لقرائتكم خبر عن قانونية تحليل المخدرات لطلاب المدارس والجامعات.. نقلا عن "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "لحماية 25 مليون طالب.. مدي قانونية تحليل المخدرات لطلاب المدارس والجامعات"، استعرض خلاله كيفية اتخاذ الدولة خطوات جادة لمكافحة المخدرات، وأن وما نشاهده من جرائم تصدر من الطلاب يستوجب سن تشريع، وطلب احاطة لإجراء تحليل للطلبة، وإليكم التفاصيل كاملة:

لحماية 25 مليون طالب.. مدي قانونية تحليل المخدرات لطلاب المدارس والجامعات.. الدولة تتخذ خطوات جادة لمكافحة المخدرات.. وما نشاهده من جرائم تصدر من الطلاب يستوجب سن تشريع.. وطلب احاطة لإجراء تحليل للطلبة



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