حبس طليق منة عرفة سنة في اتهامه بسّب وقذف أشرف زكي وزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار سليم سليم، اليوم الثلاثاء، بحبس طليق منه عرفة سنة مع الشغل، وغرامة 10 آلاف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه، وتعويض مدني مؤقت، وأتعاب المحاماة والمصاريف، لقيامه بسب وقذف أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا في إحدى الصحف.

قال شعبان سعيد المحامي بالنقض محامي أشرف زكي، وزوجته الفنانة روجينا، في مرافعته أمام محكمة الدقي، إن محمود حسن علي مهدي سب وقذف الدكتور أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا عبر إحدى الصحف في الجنحة رقم 10091 لسنة 2022م جنح الدقي.

وتابع وقائع السب والقذف التي اعتاد عليها المتهم سالف الذكر، كما إعتاد الظهور في وسائل الأعلام المختلفة لسب وقذف أشرف زكي و زوجته وعدد من الفنانين وهو ما جعل أشرف زكي يقاضيه لإساءته له ولأسرته ولعدد من الفنانين.

وحضر شعبان سعيد المحامي بالنقض وقدم 3 حوافظ مستندات طويت علي الصحيفة المنشور بها عبارات السب والقذف وكذا ما يفيد اعتياد سالف الذكر علي الإساءة وترافع في الموضوع، وقرر أن الواقعة ثابتة وصمم علي طلبته الواردة بتوقيع أقصي عقوبة في مواد الاتهام، وفي نهاية الجلسة أصدرت المحكمة الحكم المتقدم.