حرب المحصول وخشبة الموت.. مقتل شاب وإصابة أخيه على يد مالك مزرعة بالواحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مشادة كلامية بين شقيقين (عمال زراعة) وصاحب مزرعة بمركز الواحات البحرية تطورت إلى مشاجرة انتهت بقتيل ومصاب.

تلقى العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر إشارة من أحد المستشفيات باستقبال مصاب فارق الحياة في أثناء إسعافه متأثرًا بإصابته بمنطقة الرأس فيما يتلقى أخيه العلاج اللازم إثر ادعاء مشاجرة.

تحريات العقيد محمد أبوزيد مفتش مباحث الواحات البحرية، بينت أن مشادة كلامية وقعت بين شقيقين وصاحب مزرعة؛ بسبب خلاف على جمع المحصول، تطورت إلى مشاجرة تبادل خلالها الطرفان الضرب، وأمسك مالك المزرعة بقطعة خشبية على رأس أحدهما ليصاب بنزيف في المخ نقل على إثره للمستشفى قبل أن يلقى حتفه.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن رئيس مباحث الواحات البحرية من ضبط المتهم الذي أقر بصحة التحريات مدافعا عن فعلته "ماكنش قصدي أقتله.. نصيبه كده" وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.