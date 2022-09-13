طعنها أثناء نومها.. الحبس سنتين للمتهم بالشروع في قتل زوجته بالمقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "صدام.م"، بالحبس سنتين، على خلفية اتهامه بالشروع في قتل زوجته داخل مسكنهما بالمقطم.

وأسندت النيابة العامة للمتهم فب القضية رقم 5566 لسنة 2022 جنايات قسم المقطم، أنه شرع في قتل زوجته عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها على أثر خلافات زوجية بينهما فنسج في سبيل بلوغ مقصده مخططا إجراميا متخذا من مسكن الزوجية مسرحا للجريمة.

كما وجهت النيابة للمتهم أنه استخدم من سكين المطبخ سلاحا لإنفاذ مخططه وأعد لذلك بسن نصله وتحين غفلتها حتى ظفر بها حال استلقاءها في مضجعها فابتغاها بتسديد طعنة غدر إليها باستخدام سلاح أبيض مستهدفًا ظهرها فتلاها بطعنات متتالية في مواضع مختلفة من جسدها فأحدث إصاباتها القاتلة الموصوفة بالتقرير الطبي قاصدا إنهاء حياتها.

كما جاء في أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض (سكين مطبخ) آنفة البيان، بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.