تصريح صادم من رئيس محلية النواب عن البناء في مدينة الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مدينة الإسكندرية تعاني من انتشار المخالفات في البناء، بالشوارع والمدن.

وأكد السجيني، أن المجالس المحلية ليست الحل، وأن المحافظة لم تشهد هذا الكم الكبير من المخالفات في البناء، إلا عندما تواجدت مجالس محلية.

وأضاف خلال فعاليات مؤتمر سيتي سكيب، أن قضية العمران في مصر قضية أمن قومي، ويجب أن تجد الحكومة لها حلولا جذرية، وذلك عن طريق التعاون بين جميع الأطراف، وليس عن طريق الحكومة فقط.

وتابع: يجب وقف البناء في مدينة الإسكندرية إلى الأبد، أو ما لا يقل عن 15 سنة على الأقل.​