قانون الإيجار القديم.. إخلاء الشقق في هذا التوقيت للمستأجر الاعتباري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

مر نحو 6 أشهر على بداية تطبيق قانون الإيجار القديم بالنسبة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير السكني.

وأقر الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر مارس الماضي 2022 قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن والتي دخلت حيز التنفيذ على أرض الواقع اعتبارا من هذا التاريخ.

القانون الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي يحمل رقم 10 لسنة 2022 ويتعلق بحالات الأشخاص الاعتبارية الخاصة بالإيجار القديم.

وحدد القانون مهلة انتقالية قبل إخلاء الوحدات بمدة 5 سنوات بدأت منذ منتصف شهر مارس الماضي، وبعد انتهاء مهلة الـ 5 سنوات المحددة وفق القانون سيبدأ المستأجر في تسليم العين المؤجرة للمالك وفي حالة رفض المستأجر تسليم الوحدة يحق للمالك اللجوء للقضاء المستعجل للحصول على حكم بالطرد مع حقه في الحصول على تعويض مادي.

وبذلك تنتهي الفترة الانتقالية في منتصف شهر مارس 2027 ليتم تسليم الوحدات إلى ملاكها.

واعتبارا من بداية تطبيق القانون في شهر مارس الماضي تم رفع الإيجار 5 أضعاف قيمته قبل القانون، واعتبارا من شهر 3 من كل عام بداية من 2023 سيتم زيادة القيم الإيجارية 15% بشكل سنوي حتى انتهاء الـ 5 سنوات.