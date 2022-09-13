قمة المناخ cop27.. برلماني: الإقبال التاريخي يعظم من فرص نجاح المؤتمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد النائب طه الناظر، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، وأمين مساعد حزب مستقبل وطن ببني سويف، بالاستعدادات التي تقوم بها الحكومة لقمة المناخ المقرر انطلاقها في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، مشيرًا إلى أننا أمام قمة تاريخية يتطلع الجميع لخروجها بنتائج وتوصيات تساعد الحكومات على التصدي ومواجهة ظاهرة التغير المناخي.

وقال الناظر، في تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء، إن حجم الإقبال من قِبل الراغبين للمشاركة في قمة المناخ بشرم الشيخ تاريخي، ولم يسبق أن شهدت أية قمة أو فعالية دولية هذا الإقبال، وهذا يؤكد دور مصر الفاعل في مواجهة الظاهرة؛ لما تمتلكه من أجندة ضخمة من المشروعات والأفكار التي يمكن أن تتخذها كل دول العالم كسياسة لها في مكافحة التغيرات المناخية.

ولفت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن مصر قامت بالعديد من المشروعات القومية لمواجهة آثار التغير المناخي، المتمثلة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والنقل النظيف، وتبطين الترع ومعالجة مياه الصرف، إضافة إلى وصول المشروعات الخضراء الممولة حكوميًّا إلى 50% بحلول عام 2025، و100% بحلول 2030.

وأشار الناظر إلى أن استضافة مصر فعاليات قمة المناخ 2022، سلطت الضوء على ضرورة دعم الدول الإفريقية لمواجهة التغير المناخي؛ إذ لا بد من توافر التمويلات اللازمة من الجهات الدولية؛ حتى تستطيع تلك الدول مجابهة التغير المناخي.