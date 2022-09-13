شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق على العودة عن قرار غرامات تأخير الشاحنات الأردنية داخل مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اتفاق مصر والأردن على العودة إلى القرار السابق الخاص بغرامات تأخير الشاحنات الأردنية في الأراضي المصرية.

جاء ذلك خلال مباحثات وزير النقل الأردنى وجيه العزايزة، ودائرة الجمارك الأردنية، مع الجهات المصرية بشأن قرار مصري برفع غرامات التأخير على الشاحنات الأردنية في الأراضي المصرية، حيث جرى بحث القرار وأثره على الشاحنات الأردنية وحركة النقل بين البلدين.

وعبر الوزير الأردنى وهو رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري، عن "تقديره للجهات المصرية على سرعة الاستجابة والتراجع عن القرار".

وفيما يتعلق بملف السفريات الخارجية، تواصل العزايزة مع نظيره وزير النقل السعودي، بخصوص العمر التشغيلي لسيارات السفريات الخارجية على خط (الأردن – السعودية)، ووعد وزير النقل السعودي بدراسة الموضوع وبشكل إيجابي.