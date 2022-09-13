إعفاء ذوى الإعاقة الشديدة المتقدمين للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من الكشف

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعىُ اعفاء الشخص ذى الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة المتقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من إجراء الكشف الطبى المُميكن لدى وزارة الصحة والسكان، وتكتفى الوزارة بتقديمه لتقرير طبى مستخرج بعد تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون 10 لسنة 2018، أى بدءاً من مارس 2019 وحتى تاريخه، على أن يكون معتمدًا من إحدى مستشفيات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها، أو مستشفيات القوات المسلحة، أو مستشفيات الشرطة، أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، أو المستشفيات الخاصة، أو مستشفيات الجمعيات الأهلية؛ويتم بعدها إجراء الكشف الوظيفى لدى مكتب التأهيل الاجتماعى التابع له محل إقامته المذكور فى بطاقة الرقم القومي.

حددت وزارة التضامن الاجتماعىُ أن يوضح التقرير إعاقة الشخص المتقدم للحصول على البطاقة، وأن تكون إعاقته ضمن الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة الآتية: (1) الشلل الدماغي، (2) الشلل الرباعى ، (3) الشلل النصفى الطولى أو السفلي، (4) شلل الأطفال الشديد، (5) الإعاقات المتعددة، (6) البتر متعدد الأطراف أو فى طرف واحد (يد أو قدم)، (7) كف البصر، (8) فقد السمع التام ، (9) الحالات المتقدمة من ضمور العضلات، (10) الإعاقات الذهنية الشديدة، (11) القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ)، و(12) اضطراب طيف التوحد.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد تراست اجتماع الإدارة المركزية لشئون الإعاقة،لبحث استراتيجية التوسع فى إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، بناء على مخرجات اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، واستمراراً لجهود الوزارة للتيسير على الأشخاص ذوى الإعاقات، وذلك من خلال قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتعديلاته بالقرار رقم 820 لسنة 2020.