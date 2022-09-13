شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تناقش مع ممثلى الاتحاد الأوروبى ترتيبات منتدى الاستثمار بأسبوع القاهرة للمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى ، مع ممثلى الإتحاد الأوروبي لمناقشة الترتيبات اللازمة لتنظيم منتدي الاستثمار المشترك مع البنك الأفريقي لدعم تمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية لقطاع المياه بالقارة الافريقية، المقرر تنظيمه علي هامش أسبوع القاهرة الخامس للمياه في الفترة "16 - 19" أكتوبر برعاية مفوضية الإتحاد الأوروبي بمصر.

ويعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي" كحدث تحضيري لمؤتمر المناخ القادم ، حيث سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه للمناقشة في جناح المياه المقام ضمن مؤتمر المناخ ، وذلك بهدف الخروج بأفضل نتائجيمكن رفعها كمدخلات لمؤتمر الأمم المتحدة للمراجعة الشاملة لنصف المدة والخاص بالمياه والمقرر عقده بنيويورك فى شهر مارس 2023.

وسيتم تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للمشاركين بفاعليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه لمشروعات حماية الشواطئ ومشروعات حصاد الأمطار والحماية من السيول في مصر كنماذج ناجحة لمشروعات التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

الجدير بالذكر أن هناك ترابط بين الماء والغذاء ، لما تمثله المياه كعنصر رئيسي فى الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي ، لذلك يتم العمل على وضع قطاعات المياه والزراعة والغذاء ضمن ملف التغيرات المناخية ، خاصة أن الأزمات العالمية ومشاكل سلاسل الإمدادات الدولية أوضحت ضرورة التكامل بين قطاعي المياه والزراعة لتوفير الغذاء.