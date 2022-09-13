شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء محطات الأتوبيس الترددى على الطريق الدائرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة النقل أعمال إنشاء محطات الأتوبيس الترددى السريع على الطريق الدائرى وذلك بالتزامن مع توسعة الدائرى، حيث سيعمل الاتوبيس وسط الطريق الدائرى بعد تخصيص حارتين بوسط الطريق الدائرى.

ويعرض الخليج 365 فيديو لبعض محطات الاتوبيس الترددى BRT الجديد، وهو ما يمثل وسيلة نقل جماعي أخضر مستدام صديقة للبيئة وحديثة تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

ويأتى تنفيذ مشروع BRT على الطريق الدائرى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع في تنفيذ شبكات وسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة وتفقد الوزير عدد من محطات BRT والتي يبلغ عددها 47 محطة مثل محطات الزهراء والعزبة والجزائر والاوتوستراد والهضبة الوسطى وكارفور واكاديمية الشرطة والسلام والشرقية وكذلك عدد من المواقع المخصصة لشحن الاتوبيسات مثل: محطة الأتوبيس الترددي بمحور المشير والربط بينها وبين مونوريل العاصمة الإدارية.

وسيصبح الطريق الدائرى 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيسات BRT ليصبح الإجمالى 7 حارات في كل اتجاه ما عدا كوبرى المنيب الذى سيكون الإجمالى 8 حارات فى كل اتجاه.