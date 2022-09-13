شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الدراسة بكلية الإعلام جامعة عين شمس للعام الجامعى 2023/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة عين شمس عن صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 3683 بتاريخ 12/9/2022 ، بشأن بدء الدراسة بكلية الإعلام جامعة عين شمس مع بداية العام الدراسى.

وأعلنت جامعة عين شمس، عن قبولها التحويلات للكلية الجديدة من خلال مكتب التنسيق المركزى بالمجلس الأعلى للجامعات.

يذكر أن جامعة عين شمس، فتحت باب التحويلات الإلكتروني أمام الطلاب الراغبين في التحويل إلى كليات جامعة عين شمس للعام الدراسي الجديد 2022/2023م ، ولمدة شهر ونصف، حتى 20 من سبتمبر المقبل.

والتحويل يكون من خلال QR المدرج على البوابة الإلكترونية لخدمات طلاب جامعة عين شمس على الرابط التالي:

https://ums.asu.edu.eg:7090/ASUTransfer/

وهي بوابة الجامعة الإلكترونية للخدمات الطلابية والتي تم إطلاقها بالتزامن مع التحول الرقمي في الخدمات التعليمية، توفر خدمات إدارية وتعليمية لجميع الطلاب بالمراحل الدراسية وتتيح التواصل بين الهيئات التعليمية والإدارية بالجامعة والطلاب.

ومن خلال هذه الخدمة، يمكن لطلاب البكالوريوس والليسانس التحويل من جامعة أخرى لجامعة عين شمس إلكترونيًا بسهولة وسداد المقابل المالي لخدمة التحويل والقبول المركزي ، من خلال خطوات تسجيل الطلاب في خدمة التحويلات المركزية التي تتضمن دخول الطالب على موقع البوابة الإلكترونية والتسجيل باستخدام الرقم القومي وبياناته الشخصية، واختيار نوع التحويل الخاص به، ثم ملء استمارة التقديم الخاصة بالخدمة ورفع المستندات المطلوبة، كما يمكن للطلاب المتابعة من خلال الصفحة باستمرار.