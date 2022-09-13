شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. البنك المركزى يحذر من التعامل فى العملات الافتراضية المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها قال البنك المركزي المصري أنه فى ضوء متابعته لظاهرة تداول العملات المشفرة من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية والتي يتم الترويج لها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة ؛ فإن البنك المركزي المصري يكرر تحذيره من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، لما تكتنفه من مخاطر عالية منها علي سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير، واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة الي أنها لا تصدر من البنك المركزي المصري أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.

وفي ذات السياق، فقد حظر قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي - الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 - إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي هذا الاطار، يؤكد البنك المركزي المصري على اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العملات الرسمية المعتمدة لدي البنك المركزي المصري فقط، ويهيب البنك المركزي المصري بالمتعاملين داخل السوق المصري بتوخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بتلك العملات مرتفعة المخاطر.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

الرئيس السيسى يتوجه إلى الدوحة فى زيارة تعد الأولى من نوعها لدولة قطر

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى مدينة الدوحة في زيارة رسمية لمدة يومين، والتى تعد الأولى من نوعها له إلى دولة قطر، وذلك تلبيةً للدعوة الموجهة إلى الرئيس من شقيقه سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الزيارة تأتي تتويجاً للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعدة.

وسيبحث الرئيس خلال الزيارة مع شقيقه أمير دولة قطر أهم محاور العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي”.

الحكومة تنفى تفويض النقابات المهنية بمُعادلة شهادات خريجى الجامعات

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تفويض النقابات المهنية بمُعادلة شهادات خريجي الجامعات بالداخل والخارج، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لتفويض النقابات المهنية بمُعادلة شهادات خريجي الجامعات بالداخل والخارج، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة الوحيدة المنوط بها قانوناً معادلة الشهادات التي يحصل عليها خريجو الجامعات بالداخل والخارج، وفق القواعد المقررة، ولا توجد أي جهة أخرى منوط بها قانونًا حق إصدار معادلات لشهادات خريجي الجامعات داخل مصر وخارجها، إلى جانب إعلان المجلس الأعلى للجامعات أسماء الجامعات الأجنبية التي لا يتم معادلة شهاداتها الجامعية عبر موقعه الإلكتروني، مُهيبة بالطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، مع ضرورة الرجوع للمنصات الرسمية للوزارة لطرح أي استفسارات تخص مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة.

التعليم: تطبيق اليوم الرياضى على جزء من المدارس بالعام الدراسى الجديد

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تطبيق اليوم الرياضى فى المدارس بالعام الدراسى الجديد، سيكون على جزء من المدارس يصل إلى نسبة أكثر من 20%، موضحة أنه سيتم تحديد المدارس على مستوى الإدارات التعليمية وسوف يتم تطبيقها منذ اليوم الأول من العام الدراسى الجديد.

وعقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية والقيادات التربوية؛ لمناقشة آليات الاستعداد بشكل جيد للعام الدراسى الجديد، وذلك بمقر الوزارة، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وشدد الوزير على ضرورة الاستعداد بشكل جيد لبداية العام الدراسي الجديد 2022/2023، مطالبًا بضرورة العمل على عودة المدرسة لدورها الحقيقى وانضباط العملية التعليمية وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي.

التأمين الصحى الشامل: 99% مؤشر إنجاز شكاوى المنتفعين بالمنظومة

أكد حسام صادق المدير التنفيذى لهيئة التأمين الصحى الشامل أن مؤشر إنجاز الشكاوى بالهيئة طبقا لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بلغ 99% مؤخرا .

وقال حسام صادق المدير التنفيذى لهيئة التأمين الصحى الشامل: ندعم استراتيجية الدولة لتيسير سبل التواصل مع المواطن وتذليل كافة المشاكل والعوائق في شتى القطاعات وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم (314) لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1855) لسنة 2017

وتابع: تحرص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على الاستجابة السريعة والفورية لشكاوى المواطنين الواردة اليها عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، انطلاقاً من إيمانها بأن التعامل مع الشكاوى الواردة عبر المنظومة، وإزالة أسبابها فرصة للتحسين، والتطوير الدائم للخدمات المقدمة للمواطنين بواسطة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

وشكر جميع القائمين على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء وممثلي الهيئة المشاركين بالمنظومة وفرق العمل المكلفة بالتعامل مع الشكاوى وحلها على سرعة الاستجابة والتنسيق الفعال لحل شكاوى المواطنين ومتلقى الخدمات بجدية وكفاءة، بما يعكس صورة إيجابية للهيئة، ويسهم في زيادة ثقة المستفيدين في خدمات الهيئة وتصحيح أي أوجه قصور طارئة.