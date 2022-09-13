شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وتسجل القاهرة الكبرى والوجه البحرى غدا 33 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 30 درجة مئوية، وشمال الصعيد 35 درجة مئوية، أما جنوب الصعيد 41 درجة مئوية، كما أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا.

ويشهد اليوم الثلاثاء ، انخفاض طفيف بالحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة .

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء:القاهرة العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 26 درجة.