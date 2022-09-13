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غلق باب التقديم لوظيفة 40 باحث بيئى و53 مراقب 22 سبتمبر

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة البيئة ، حاجتها لـ 40 باحثا بيئيا و53 مراقبا ، وسيتم غلق باب التقديم يوم 22 سبتمبر المقبل، بعد فتحه يوم 7 من هذا الشهر الجارى. 

 

 وحددت وزارة البيئة أنه بالنسبة لوظيفة الباحث البيئي، فات  المؤهلات المطلوبه ليه ( بكارليوس علوم - بكارليوس طب بيطري - بکارلیوس زراعه - بكارليوس نظم معلومات جغرافیه .

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 ‏أما وظيفة المراقب البيئى، فإن المؤهلات المطلوبة هى ( دبلومات متوسط او فوق متوسط دبلوم تجاري أو صناعي أو زراعه أو نظم اداريه ) ، وأنه يتم التقديم عن طريق البريد باسم السيد رئيس الامانه الفنية للاعلان رقم 1 لسنه ۲۰۲۲ ( جهاز شئون البيئه - 30 طريق مصر حلوان الزراعي - المعادى - القاهره - صندوق برید رقم ۱۱۷۲۸ ) .

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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