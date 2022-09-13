شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن تنفيذ المسابقة الدولية لرسومات الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية، بدء تنفيذ المسابقة الدولية السنوية لرسومات الأطفال "سحر الصداقة".

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، فى خطاب لها المرسلانه تم التنبيه علي الموجه العام الأول بنشر وتنفيذ هذه المسابقة لجميع الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 6 حتى 16 عاما بالمشاركة من خلال إرسال الأعمال عبر البريد الإلكترونى.

وحددت الوزارة شروط المسابقة كالتالى:

- يجب أن يعمل الأطفال بشكل مستقل وإبداعي.

- يجب ألا يتجاوز الأسلوب المسموح به (الرسم - الجرافيك).

- حجم العمل يتعين أن يكون 60x 40 sl.

- يتعين علي المشارك تقديم رسم واحد فقط في المسابقة.

- سيتم قبول من 10-15 عمل من كل مؤسسة مشاركة في المسابقة.

- يتعين أن تكون الأعمال مطابقة مع موضوع المسابقة.

- يجب عدم عمل إطار للعمل الفني.

- يتعين كتابة كل البيانات الخاصة بالمشارك بالحروف الكبيرة وارفاقها خلف العمل الفني وإرسالها بالبريد الالكتروني.

- تتضمن كل لوحة المعلومات الأتية (الأسم - السن - العمل الفني- اسم المدرسة- عنوان المدرسة- الكود البريدي - البلد - المديرية - البريد الالكتروني - للمدرسة- اسم المدرس - عنوان المشارك - رقم التليفون).

وحددت الوزارة أهداف المسابقة:

- التعرف علي تاريخ وتراث الشعوب المختلفة.

- لزيادة اهتمام الأطفال بالثقافات والتقاليد المتخلفة.

- خلق الاحترام المتبادل والصداقة بين أطفال العالم.

- كشف القدرات الإبداعية للأطفال والشباب.

كما حددت الوزارة المواعيد الخاصة بالمسابقة:

- آخر موعد لتقديم الأعمال هو 30 أكتوبر 2022.

- سيتم تقييم الأعمال فى 30 نوفمبر 2022.

- مراسم افتتاح المسابقة ديسمبر 2022.