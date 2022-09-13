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"التعليم" توجه بدمج العنف الجنسى والتحرش بالمناهج

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القاهرة - سامية سيد -  

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية بجميع المحافظات علي مستوي الجمهورية، بدمج «مفاهيم التربية الجنسية والتحرش الجنسي والعنف الجسدي» ، ضمن مناهج التعليم الأساسي. 

 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم: تنفيذ برامج توعوية وبوسترات وكتيبات و تنفيذ برامج توعوية بمدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية (عام - فني) بمشاركة «الزائرة الصحية - الأخصائي النفسي والأخصائي الاجتماعي ومعلم التربية الدينية». 

 

ولفتت إلى توفير بوسترات وكتيبات للتوعية بمخاطر الانحرافات السلوكية غير السوية ونشرها في أماكن تجمع الأطفال والمراهقين «أندية - مدارس جامعات - صالات ألعاب - دور رعاية الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية»

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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